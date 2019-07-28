В Петербурге прошёл салют в честь Дня Военно-морского флота

Салют, посвящённый Дню Военно-морского флота, украсил небо Петербурга тридцатью залпами артиллерийских орудий и выстрелами из салютных установок в Кронштадте и на Большом пляже Петропавловской крепости.

Расчёты из офицеров и курсантов Михайловской военной артиллерийской академии, военнослужащих Западного военного округа в течение десяти минут производили салют батареей из 12 орудий и 12 фейерверочных установок. Как отмечает пресс-служба Западного военного округа, военнослужащие применили 70 видов фейерверочных изделий.

В Главном военно-морском параде РФ в Петербурге и Кронштадте участвовали 43 корабля, более четырёх тысяч военнослужащих и 41 воздушное судно.

Парад принимал Верховный главнокомандующий России, президент страны Владимир Путин.