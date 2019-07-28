На Кубе около 20 человек пострадало в результате ДТП с автобусом и лошадью

Около 20 человек пострадали на Кубе после того, как пассажирский автобус столкнулся с лошадью, которая выбежала на дорогу в провинции Вилья-Клара. Об этом пишет Vanguardia.
Среди пострадавших — двое детей, их жизни ничто не угрожает. Полиция проводит расследование причин аварии.
Животное погибло на месте.
По официальным данным, на острове каждый день происходит в среднем 31 авария. Большинство ДТП связано с плохим состоянием дорог, невнимательностью водителей, превышением скорости, а также изношенностью автопарка страны. Возраст многих авто на кубинских дорогах превышает 50 лет.
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