На Кубе около 20 человек пострадало в результате ДТП с автобусом и лошадью

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Животное, ставшее виновником происшествия, погибло на месте от полученных травм.

Около 20 человек пострадали на Кубе после того, как пассажирский автобус столкнулся с лошадью, которая выбежала на дорогу в провинции Вилья-Клара. Об этом пишет Vanguardia.

<p>Фото © <a href="http://www.vanguardia.cu/villa-clara/14864-deja-18-lesionados-accidente-de-transito-en-villa-clara" target="_blank">Vanguardia</a></p>

Среди пострадавших — двое детей, их жизни ничто не угрожает. Полиция проводит расследование причин аварии.

Животное погибло на месте.

<p>Фото © <a href="http://www.vanguardia.cu/villa-clara/14864-deja-18-lesionados-accidente-de-transito-en-villa-clara" target="_blank">Vanguardia</a></p>

По официальным данным, на острове каждый день происходит в среднем 31 авария. Большинство ДТП связано с плохим состоянием дорог, невнимательностью водителей, превышением скорости, а также изношенностью автопарка страны. Возраст многих авто на кубинских дорогах превышает 50 лет.

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