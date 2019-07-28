СМИ: В Эстонии просят восстановить монумент солдата в форме СС

"Клуб друзей Эстонского легиона" хочет установить копию памятника 20 августа, спустя 15 лет после первого возведения монумента.

Некоммерческая организация "Клуб друзей Эстонского легиона" попросила разрешения у руководства волости Ляэнаранна установить на кладбище города Лихула копию монумента солдату в форме СС, который был там ранее, а затем демонтирован. Об этом сообщил портал IRR.

По данным портала, "Клуб друзей Эстонского легиона" хочет установить копию памятника 20 августа, спустя 15 лет после первого возведения монумента. Однако, по словам старейшины Ляэнаранна Микки Пиккметса, в этот день памятник не установят, поскольку волостное собрание обсудит вопрос лишь 22 августа на заседании.

— Члены волостного собрания решили, что хотят всё обдумать, а не торопиться, — сказал он.

Ранее в Эстонии уже воссоздали памятник легиону "Ваффен-СС" в городе Лихула. В МИД России возмутились подобным решением властей, заявив, что подобные мероприятия "оскверняют память миллионов погибших в борьбе с фашизмом".