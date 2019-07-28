Избитого мальчика в состоянии комы нашли у многоэтажки на Кубани

Утром 28 июля в полицию Краснодара поступило сообщение, что во дворе многоэтажки по улице Длинной, 34, обнаружили мальчика в бессознательном состоянии. Об этом пишет местный портал " Кубанские новости " со ссылкой на правоохранительные органы.

Сейчас ребёнок находится в больнице. Его личность не установлена. Полиция разыскивает родителей или других родственников подростка.

По данным агентства, врачи диагностировали у ребёнка отравление неизвестными веществами, переломы и ушиб головного мозга, подросток находится в состоянии комы.

Документов и мобильника при себе у мальчика не было. Его родные в полицию пока не обращались.