Избитого мальчика в состоянии комы нашли у многоэтажки на Кубани

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Утром 28 июля в полицию Краснодара поступило сообщение, что во дворе многоэтажки по улице Длинной, 34, обнаружили мальчика в бессознательном состоянии. Об этом пишет местный портал "Кубанские новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

Сейчас ребёнок находится в больнице. Его личность не установлена. Полиция разыскивает родителей или других родственников подростка.

<p>Фото © &#34;<a href="https://kubnews.ru/proisshestviya/2019/07/28/neizvestnyy-podrostok-v-sostoyanii-komy-obnaruzhen-vo-dvore-mnogoetazhki-v-tsentre-krasnodara/" target="_blank"><ins>Кубанские новости</ins></a>&#34;</p>

По данным агентства, врачи диагностировали у ребёнка отравление неизвестными веществами, переломы и ушиб головного мозга, подросток находится в состоянии комы.

Документов и мобильника при себе у мальчика не было. Его родные в полицию пока не обращались.

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