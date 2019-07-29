В округе, где выиграл кандидат от партии Порошенко, пересчитают голоса

Суд посчитал противоправным тот факт, что окружная избирательная комиссия никак не реагировала на нарушения избирательного законодательства.

В округе Львовской области, где по итогам выборов в Верховную партию победила партия экс-президента Украины Петра Порошенко, пересчитают голоса, рассказали в пресс-службе суда.

Львовский административный суд решил пересчитать голоса в 119-м избирательном округе, где победил кандидат от партии "Европейская солидарность" Михаил Бондарь.

Как отметили в пресс-службе, суд посчитал противоправным тот факт, что окружная избирательная комиссия никак не реагировала на нарушения избирательного законодательства во время голосования.

Согласно официальным итогам выборов, в Верховную раду проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Батьковщина", "Европейская солидарность", "Голос".

Ранее ЦИК Украины сообщил о нарушениях в финансовых отчётах партии Михаила Саакашвили.