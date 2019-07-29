В Нигерии пройдёт военная операция после убийства боевиками 65 человек

"Боко харам" атаковала участников похоронной церемонии в деревне около города Майдугури.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари решительно осудил совершённое 27 июля нападение боевиков группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, в результате которого погибло 65 человек. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, глава государства поручил ВВС и сухопутным силам страны начать армейскую операцию для поимки экстремистов.

27 июля боевики "Боко харам" атаковали участников похоронной церемонии в деревне около города Майдугури — административного центра штата Борно. Погибли 65 человек, 10 пострадали. Кроме того, боевики сожгли ряд домов в деревне.

Группировка "Боко харам" действует на севере и северо-востоке Нигерии. Её боевики нападают также на территориях соседних стран — Нигера, Чада и Камеруна.

С 2009 года "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убила более 27 тысяч человек, около 2,6 миллиона стали беженцами и перемещёнными лицами. Более 11 миллионов нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гумпомощи.

В марте 2015 года группировка присягнула на верность ИГИЛ*.

* Террористическая организация запрещена в России решением Верховного суда.