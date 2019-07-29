Врачи диагностировали у Навального крапивницу

Блогер также был осмотрен и проконсультирован главным иммунологом-аллергологом Москвы.

Врачи выявили у блогера Алексея Навального, который был госпитализирован из спецприёмника в 64-ю горбольницу, аллергическую реакцию, известную как крапивница. Об этом пишет "Интерфакс".

— Навальный поступил в приёмное отделение больницы в воскресенье около 11 утра. Он был осмотрен врачом-терапевтом, поставившим ему предварительный диагноз "генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отёка "крапивницы", — приводит агентство комментарий врача медучреждения.

По его словам, мужчина также был осмотрен и проконсультирован главным иммунологом-аллергологом Москвы, поставившим Навальному диагноз "контактный дерматит в области лица и ангиоотёк параорбитальной области", что и спровоцировало отёки и высыпания на лице блогера.

По словам врача, сейчас состояние Навального "удовлетворительное, с положительной динамикой", а все показатели стабильны.

В понедельник, 29 июля, будет решён вопрос о выписке, добавил врач.

В конце июля суд постановил арестовать Навального за повторное нарушение порядка проведения митинга. По постановлению суда, блогер должен был провести в заключении 30 дней, но в воскресенье он был госпитализирован.