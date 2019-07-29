Пушков ответил на возмущения МИД Украины из-за визита Медведева в Крым

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Визит Дмитрия Медведева в Крым. Фото © Twitter / Дмитрий Медведев

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал возмущение властей Украины по поводу поездки российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым.

По словам сенатора, протестуя против поездки Медведева в Крым, Киев пытается удерживать тему принадлежности полуострова "на плаву", поскольку данный вопрос уже потерял актуальность.

В Европе Крым в составе России уже принят как данность, а юридическое непризнание этого факта не меняет ровным счётом ничего, — пишет Пушков.

Ранее по случаю Дня Военно-морского флота России Дмитрий Медведев посетил Крым, где встретился с главой полуострова Сергеем Аксёновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым. В МИД Украины возмутились таким поступком, поскольку, по мнению Киева, очередной визит делегации не был согласован.

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