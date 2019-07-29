Китайский журналист назвал Сахалин "большой потерей" для Пекина

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Фото © Flickr/artem

Автор публикации отметил, что регион богат различными природными ресурсами, например нефтью.

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Китай сожалеет об утрате Сахалина. Текст его материала приводит "ИноСМИ".

По словам автора публикации, когда-то остров принадлежал Пекину, но в XIX веке Российская империя получила значительные китайские территории, включая Сахалин.

Журналист отметил, что регион богат различными природными ресурсами, например нефтью.

— Эти запасы могут принести России 500 миллиардов долларов. Поэтому утрата Сахалина является большой потерей для Китая, — указал журналист.

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