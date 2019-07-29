Китайский журналист назвал Сахалин "большой потерей" для Пекина

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Китай сожалеет об утрате Сахалина. Текст его материала приводит "ИноСМИ".
По словам автора публикации, когда-то остров принадлежал Пекину, но в XIX веке Российская империя получила значительные китайские территории, включая Сахалин.
Журналист отметил, что регион богат различными природными ресурсами, например нефтью.
— Эти запасы могут принести России 500 миллиардов долларов. Поэтому утрата Сахалина является большой потерей для Китая, — указал журналист.
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