Американский сенатор отписался от Трампа в Twitter из-за "расизма и ненависти"

Сенатор, представитель Демпартии США Крис Мёрфи в своём твиттере сообщил, что отписался от аккаунта президента Соединённых Штатов Дональда Трампа из-за его "расистских" высказываний.

— Сегодня решил отписаться от президента США в "Твиттере", потому что из всех страниц, за которыми слежу (а их не менее 200), его аккаунт больше других наполнен ненавистью, расистскими замечаниями и уничижительными высказываниями, — написал сенатор.

По словам Мёрфи, чтение ленты Дональда Трампа "портит ему день".

— Не могу поверить, что написал это, — резюмировал политик.

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