Трамп назвал имя нового кандидата в директоры Нацразведки США

Действующий глава ведомства Дэниел Коутс уйдёт с должности 15 августа, рассказал американский президент.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается выдвинуть кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки. Об этом он написал в "Твиттере".

— Я рад сообщить, что пользующийся большим уважением конгрессмен Джон Рэтклифф из Техаса будет выдвинут мной на пост директора Национальной разведки, — сообщил американский лидер.

При этом он отметил, что действующий глава Дэн Коутс уйдёт с должности 15 августа. В ближайшее время также станет известно имя врио директора Нацразведки, заявил Трамп и поблагодарил Коутса за службу.

Информация о том, что Трамп собирается отправить главу Национальной разведки в отставку, появилась в СМИ в середине июля. По информации журналистов, президент поднимал этот вопрос на протяжении нескольких месяцев. Одной из причин такого решения могла стать ненужность бюрократической структуры в виде офиса главы Нацразведки. Согласно другим источникам, Коутс не раз вызывал недовольство Трампа.