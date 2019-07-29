В ГД предложили альтернативное наказание за оставление места ДТП

Нововведения будут действовать лишь для тех, кто скрылся с места аварии, которая не нанесла серьёзного ущерба имуществу и жизням людей.

Депутаты Госдумы РФ представили законопроект, которым предлагается установить альтернативное наказание для водителей, которые оставили место аварии. Об этом пишет РИА "Новости".

Сейчас правонарушение грозит лишением прав или арестом на 15 суток. Депутаты хотят смягчить данные условия и предложили ввести штраф в размере 10 тысяч рублей, лишение прав на срок до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Но нововведения будут действовать лишь для тех, кто скрылся с места ДТП, которое не нанесло серьёзного ущерба имуществу и жизням людей.

По словам парламентариев, иногда водители неумышленно скрываются с места инцидента. Такое может произойти на парковке или оживлённой дороге.

— Обвинить водителя <…> может и действующая в корыстных целях преступная группа лиц. Так называемые автоподставы, — говорится в пояснительной записке.

Также указывается, что покидать место ДТП можно будет в тех случаях, когда пострадавшему нужна экстренная помощь или в автомобиле находится женщина в предродовом состоянии. Но в таких случаях невиновность придётся доказывать через суд.