Помпео заявил, что ему отказали в визите в Иран

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в своём твиттере, что предлагал руководству Ирана отправиться туда для переговоров, а также выступить по местному телевидению, но это предложение было встречено отказом со стороны Тегерана.

— Я недавно предложил поехать в Тегеран и напрямую поговорить с иранском народом. Но режим не принял моё предложение, — написал Помпео.

Глава американского внешнеполитического ведомства посетовал, что такое решение было принято Тегераном даже несмотря на то, что министру иностранных дел Ирана можно приезжать в Америку и "говорить свободно".

— Неужели положение режима [духовного лидера Ирана аятоллы Али] Хаменеи так плохо, что они не могут позволить мне сделать то же самое в Тегеране? Что будет, если их народ услышит правду целиком и без цензуры? — возмутился госсекретарь.

Ранее Помпео заявлял, что в случае необходимости готов отправиться в Тегеран с целью проведения переговоров.