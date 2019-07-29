Российский АН-30Б проведёт наблюдательный полёт над Норвегией

В то же время над российским небом будет миссия американских и итальянских военных.

Российский самолёт Ан-30Б выполнит наблюдательный полёт с 29 июля по 2 августа над Норвегией, а военные США и Италии — над Россией. Об этом сообщает газета ВС России "Красная звезда".

Полёт российского Ан-30Б будет выполняться в рамках реализации международного Договора по открытому небу, рассказал изданию врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин.

— Наблюдательный полёт над Норвегией будет выполняться в период с 29 июля по 2 августа с аэродрома открытого неба Бардуфосс, — сообщил Шишин.

Максимальная дальность полёта составит 1,7 тысячи километров, он пройдёт по согласованному с Норвегией маршруту. Кроме того, норвежские специалисты будут контролировать применение аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, которые предусмотрены в рамках договора.

В то же время над российским небом пройдут полёты американских и итальянских военных. По словам Шишина, полёт пройдёт на американском самолёте наблюдения ОС-135Б с аэродрома Кубинка.

Ранее в рамках Договора по открытому небу на территории России совместная миссия Венгрии, Канады и США провела наблюдательный полёт.