Семеро детей погибли, пытаясь помыться в канаве на востоке Индии

Некоторые несовершеннолетние поскользнулись и провалились глубже под воду, началась паника.

Семеро детей в возрасте от 8 до 10 лет утонули в канаве с дождевой водой в деревне Дойла штата Бихар на востоке Индии, пытаясь помыться, сообщает газета Times of India.

Днём 28 июля девять детей отправились к канаве, наполненной дождевой водой, чтобы помыться. Некоторые поскользнулись и провалились глубже под воду, началась паника. В канаве осела грязь, в результате чего семеро детей не смогли выбраться и утонули. Их отвезли в медцентры, где врачи констатировали их смерть.

По данным издания, родственники погибших малышей попросили у властей компенсации.

Наводнения в штате Бихар на востоке Индии затронули около 8,5 миллиона человек, стихия убила 127 человек. Причиной наводнений стали сильные ливни в Непале, вызвавшие резкое повышение уровня воды в реках региона. Число жертв наводнений и оползней в самом Непале составило 111 человек, ещё 40 пропали без вести.

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