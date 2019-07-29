В Приморье будут судить водителя, сбившего на авто семью

Мать и сын скончались от полученных травм в больнице, отец был госпитализирован.

Прокуратура направила в суд уголовное дело против жителя Владивостока, обвинённого в том, что он скрылся после того, как сбил семью с ребёнком на тротуаре, сообщает региональное надзорное ведомство.

ДТП произошло во Владивостоке 18 февраля. Как сообщили в полиции, водитель Volvo не смог справиться с управлением и, выехав на тротуар, сбил семью из трёх человек, в том числе и ребёнка 2017 года рождения. Мать и сын скончались от полученных травм в больнице, отец был госпитализирован.

Водителя задержали. На допросе он рассказал, что покинул место ДТП, так как испугался ответственности за содеянное. Его арестовали.

— Уголовное дело направлено прокурором в Первомайский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу, — сказано в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, у водителя не было полиса обязательного медицинского страхования гражданской ответственности. Кроме того, он знал о технической неисправности автомобиля — воздух в рабочей жидкости в гидроприводе тормозов.

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