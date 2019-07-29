СМИ: Кошельки PayPal, WebMoney и "Яндекс.Деньги" запретят пополнять анонимно

До сих пор электронные кошельки могли использоваться для финансирования терроризма или наркоторговли, считает Росфинмониторинг.

В России запретят пополнять электронные кошельки анонимно. Такие поправки в закон о национальной платёжной системе 26 июля одобрил Совет Федерации РФ, пишет РБК.

Теперь документ должен будет подписать президент. Закон вступит в силу после его официального опубликования.

Речь идёт о системах "Яндекс.Деньги", "QIWI Кошелек", WebMoney, PayPal и другие.

В документе поясняется, что для пополнения анонимных электронных кошельков нужно будет использовать банковский счёт. Раньше такого требования не было, а клиенты сервисов могли пополнять кошельки наличкой через терминалы и офисы операторов сотовой связи.

Как пояснил изданию глава Комитета ГД РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, поправки были внесены по просьбе Росфинмониторинга, так как до сих пор электронные кошельки могли использоваться для финансирования терроризма или наркоторговли.

В марте этого года Путин подписал закон, ограничивающий снятие денег с анонимных счетов и карт.