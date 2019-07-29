В Хабаровске пенсионер проучил шумных подростков из трубки-плевалки

Игра, которую школьники затеяли во дворе, показалась мужчине слишком громкой, и сначала он сделал им замечание.

В Хабаровске пенсионер решил проучить шумных подростков во дворе с помощью трубки-плевалки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

По предварительным данным, 12-летняя девочка играла с другими детьми во дворе дома. Игра показалась пенсионеру слишком шумной, и он сделал им замечание. Но дети продолжили играть, а через некоторое время девочка почувствовала боль в спине.

Как отмечается, 70-летний мужчина "выстрелил" засохшим пластилином в одного из подростков — 12-летнюю девочку, которая в результате получила рану между лопатками.

По его словам, он хотел проучить детей за игнорирование его замечаний.