Медики рассказали, как не заболеть летом в плохую погоду

В первую очередь специалисты советуют всегда носить с собой накидку. Ею может быть джинсовая куртка, свитер или палантин.

В начале недели в Москву может прийти холодный воздух, и самыми холодными днями могут стать понедельник и вторник с опустившейся до 14–15 градусов температурой. В связи с этим главный внештатный специалист столичного Департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал РИА "Новости", что нужно делать, чтобы не простудиться летом.

В первую очередь специалист советует всегда носить с собой накидку. Это может быть джинсовая куртка, свитер или палантин. Врач советует одеваться таким образом, чтобы утеплиться в случае неожиданного похолодания.

Кроме того, стоит избегать сквозняков в транспорте и холодного воздуха от кондиционера. При отдыхе у воды не стоит находиться в тени или на ветру в мокром купальнике, добавил Тяжельников.

— Не стоит резко заходить в воду, особенно после длительного нахождения под жарким солнцем. Если разгорячённым окунуться в холодную воду, перепад температур может стать причиной простуды, — отметил врач.

Специалист также напомнил, что если погода застала врасплох, то стоит согреться горячими напитками.

— Можно зайти в кафе и выпить чашку горячего чая или какао. Подойдёт любой горячий напиток, кроме алкоголя. Вопреки распространённому мнению, спиртные напитки не согревают, — сказал он.

Алкогольные напитки, напротив, расширяют периферийные сосуды кровеносной системы и вызывают чувство прилива тепла. Однако затем сосуды сужаются, и это приводит к ещё большему охлаждению организма.

Врач также посоветовал пить как можно больше воды, однако быть осторожными с холодными напитками, которые в жару способны стать причиной ангины и других простудных заболеваний.

Также специалист порекомендовал есть как можно больше ягод, фруктов и овощей, а употребление мясных, жирных, жареных, копчёных продуктов ограничить.

Ранее синоптики предупредили, что температура в Москве может опуститься до четырёх градусов на этой неделе.