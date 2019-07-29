Медики придумали новый способ лечения сердца после инфаркта

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Фото © Pixabay

Специалисты Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова и Московский институт электротехники изобрели новый способ лечения пациентов, имеющих ишемическое поражение сердца и сосудов, сообщает "Известия".

Новый способ не требует трансплантации органа. Вместо этого врачи устанавливают тканеинженерные "заплатки", которые заселяют живыми клетками сердце, пересаживаемое больному.

Благодаря такому изобретению здоровые ткани постепенно вымещают патологические, а затем "заплатки" бесследно растворяются в организме.

Ранее в США учёные изобрели имплант, способный вернуть зрение слепым людям.

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