Медики придумали новый способ лечения сердца после инфаркта

Специалисты Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова и Московский институт электротехники изобрели новый способ лечения пациентов, имеющих ишемическое поражение сердца и сосудов, сообщает "Известия".
Новый способ не требует трансплантации органа. Вместо этого врачи устанавливают тканеинженерные "заплатки", которые заселяют живыми клетками сердце, пересаживаемое больному.
Благодаря такому изобретению здоровые ткани постепенно вымещают патологические, а затем "заплатки" бесследно растворяются в организме.
Ранее в США учёные изобрели имплант, способный вернуть зрение слепым людям.
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