СМИ сообщили о стрельбе на фестивале в Калифорнии

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В результате произошедшего 11 человек получили ранения, в соцсетях также есть сведения об одном погибшем.

На гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния, США, произошла стрельба. Об этом заявила телекомпания NBC со ссылкой на представителей полиции и медицинских служб.

По данным врачей, пострадало 11 человек. Кроме того, в соцсетях сообщили об одном погибшем, но эта информация пока не подтверждена.

Других подробностей инцидента на данный момент не приводится. На месте работают медики и правоохранители.

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