СМИ сообщили о стрельбе на фестивале в Калифорнии

В результате произошедшего 11 человек получили ранения, в соцсетях также есть сведения об одном погибшем.

#BREAKING UPDATE: Ambulance crews were told 11 people down in a reported shooting at the Gilroy Garlic Festival. https://t.co/ufzR4VllUL pic.twitter.com/giApm5t2bX — Stephen Ellison (@sj_ellison) July 29, 2019

На гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния, США, произошла стрельба. Об этом заявила телекомпания NBC со ссылкой на представителей полиции и медицинских служб.

По данным врачей, пострадало 11 человек. Кроме того, в соцсетях сообщили об одном погибшем, но эта информация пока не подтверждена.

Других подробностей инцидента на данный момент не приводится. На месте работают медики и правоохранители.