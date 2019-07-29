СМИ сообщили о стрельбе на фестивале в Калифорнии

#BREAKING UPDATE: Ambulance crews were told 11 people down in a reported shooting at the Gilroy Garlic Festival. https://t.co/ufzR4VllUL pic.twitter.com/giApm5t2bX— Stephen Ellison (@sj_ellison) July 29, 2019
На гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния, США, произошла стрельба. Об этом заявила телекомпания NBC со ссылкой на представителей полиции и медицинских служб.
По данным врачей, пострадало 11 человек. Кроме того, в соцсетях сообщили об одном погибшем, но эта информация пока не подтверждена.
Других подробностей инцидента на данный момент не приводится. На месте работают медики и правоохранители.
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