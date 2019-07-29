Подозреваемых в отмывании денег хотят занести в единый реестр

Реестр клиентов банков, которых подозревают в отмывании денег, может появиться в России с подачи банковского сообщества. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на заключение НП "Национальный совет финансового рынка" (НСФР) на законопроект Минфина.

В реестре будут указаны все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, разорвавших с "отказником" договорные отношения.

Эксперты полагают, что реестр призван решить проблему ошибочных отказов и свободы банков в принятии решений.

— Право банка отказать в обслуживании должно быть безусловным, — подчеркнул замглавы НСФР Александр Наумов.