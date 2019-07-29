В палаточном лагере "Холдоми" рассказали о травле сотрудников после пожара

На базе скоро будет массовое сокращение работников, которые являются жителями Комсомольска, посёлков Солнечный и Горный.

Администрация лагеря "Холдоми", где при пожаре погибли дети, сообщила о травле своих сотрудников в соцсетях. Об этом свидетельствует информация на сайте лагеря.

В сообщении приводятся слова заместителя директора ООО "Экстрим-сервис" по общим вопросам Алексея Денисова. Он рассказал о том, что столкнулся с "глубоким шоком" будучи руководителем, поскольку на его сотрудников оказывается давление, им угрожают "самыми жестокими способами расправы".

— Я, признаюсь честно, не знаю, почему вожатого, который в горящей палатке лез под кровати — искал детей, ненавидят люди, — написал он.

Однако он отметил, что сотрудники, и он в частности, "не снимают с себя ответственности", и уточнил, что им также крайне важно найти причины трагедии.

По его словам, вожатые и обслуживающий персонал являются обычными людьми из небольших городов и посёлков, эта трагедия их коснулась в значительной степени.

— Не нужно травить их — они сделали всё что могли, — отметил Денисов.

Также замдиректора сообщил, что в лагере скоро будет массовое сокращение работников, которые являются жителями Комсомольска, посёлков Солнечный и Горный.

По словам Денисова, организовывая размещение палаток на территории лагеря и планируя проживание в них детей, администрация извещала контролирующие органы. Все необходимые мероприятия проводились в марте, мае и июле.

Напомним, 22 июля в детском палаточном лагере на территории базы "Холдоми" произошёл пожар, в результате которого погибло четыре ребёнка, ещё восемь пострадали.