В Приамурье временно запретят продажу алкоголя из-за режима ЧС

В Амурской области временно введут запрет на розничную продажу алкоголя из-за режима ЧС, действующего из-за паводка, сообщает прокуратура Амурской области.
С 21 июля в реке Зее и её крупнейшем притоке реке Селемдже проходит паводок из-за обильных дождей. Как сообщили метеорологи, существует угроза подтопления нескольких населённых пунктов. 25 июля в области ввели режим ЧС регионального значения, эвакуировано более тысячи человек.
Предложение о запрете розничной продажи алкоголя на период действия ЧС губернатору Амурской области направил прокурор региона Руслан Медведев.
— Комиссия при Правительстве Амурской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 28 июля предложение прокурора области рассмотрела и поддержала, — сообщает прокуратура Приамурья.
Однако запрет не будет действовать на алкоголь с содержанием этилового спирта менее 15% объёма готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества (компоненты).
Согласно федеральному и региональному законодательству, власти региона имеют право запретить розничную продажу алкоголя повсюду, кроме точек общепита.
Ранее жительница села Белоярово Амурской области рассказала Лайфу о эвакуации из подтопленных районов.
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