Кожемяко обнаружил нарушения в работе стивидоров в Находке

Основные недочёты — пылезащитные сетки ниже контура, недостаточное количество водяных пушек, ненадлежащая очистка воды, образовавшейся в результате работы обеспылевающего оборудования.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачёв обнаружили ряд нарушений со стороны стивидоров Находки во время своего визита, сообщает администрация региона.

Отмечается, что главной целью визита стала проверка подготовки стивидорных компаний к переходу в 2020 году на закрытую перевалку угля. Несмотря на то что предприятия сделали значительное вложение в экологическую безопасность — около трёх миллиардов рублей, — был обнаружен ряд нарушений.

Как отметил Кожемяко, основные нарушения — пылезащитные сетки ниже контура, недостаточное количество водяных пушек, ненадлежащая очистка воды, которая образовалась в результате работы обеспылевающего оборудования. Компании получат предписания, в том числе и о приостановке деятельности.

По словам Ткачёва, прокуратура тщательно следит за соблюдением природоохранного законодательства стивидорами. Он подчеркнул, что экологические меры, предпринимаемые компаниями, должны приводить к реальным показателям — отсутствию жалоб со стороны населения, снижению загрязнения окружающей среды.

Ткачёв отметил, что, пока все эти условия не выполнятся в полной мере, прокуратура будет реагировать.

— В том числе и выходить с ходатайствами о приостановке деятельности предприятий, — сказал он.

Ранее на крупнейшем металлургическом заводе Украины были выявлены нарушения.