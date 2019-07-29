СМИ: При стрельбе на фестивале в Калифорнии погибло не менее трёх человек

При этом данные о 60 пострадавших, которые ранее распространила пресса, местные власти не подтверждают.

Не менее трёх человек погибли, 12 пострадали в результате стрельбы на фестивале еды в городе Гилрой на западе Калифорнии, сообщает New York Times со ссылкой на представителя муниципального совета Диона Бракко.

По его словам, один подозреваемый задержан, но полиция имеет основания полагать, что могло быть несколько стрелявших, поэтому продолжает поиск.

Ранее стало известно, что стрельба произошла на фестивале Gilroy Garlic. Телеканал NBC сообщал, что пострадало 11 человек. Затем местные СМИ заявили о 60 пострадавших, однако, по словам чиновников, в местный медцентр были доставлены пять человек, двое из которых в тяжёлом состоянии.