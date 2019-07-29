В Сети высмеяли украинского журналиста, который призвал ввести войска в Россию

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Украинский военный. Фото © Zuma/TASS

Комментаторы назвали его идиотом, а также заподозрили в употреблении наркотических средств.

Пользователи социальных сетей высмеяли предложение бывшего шеф-редактора украинской версии журнала Forbes Максима Кухара ввести украинские войска в Россию.

Похоже, на Украине проблема с кадрами, если такие шеф-редакторы работают

Каждая кухарка должна уметь управлять государством. А кухары — нет

Ребзя а шо вы курите с Яр (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.)

задался вопросом Павел Дарманский

Как хорошо, должно быть, жить идиотом. Можно Вам только позавидовать, Максим

иронизировал Анатолий Сивушов

ВСУ — одна из самых трусливых армий на планете, которая может только сбивать гражданские самолёты

указал Aigars Gudmans

Опять Минздрав Украины не закупил галоперидол

иронично отметил Константин Попов

Дружок! Какого числа вторгнешься? Давай в Питер. На объект нужны разнорабочие

Спасибо за вечер юмора

резюмировала Elen Polichenko

Ранее бывший шеф-редактор Forbes Ukraine, а также военнослужащий 95-й бригады ВСУ Максим Кухар заявил, что Незалежной стоит готовить войска для поддержки демократии в РФ.

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