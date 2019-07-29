В Сети высмеяли украинского журналиста, который призвал ввести войска в Россию

Пользователи социальных сетей высмеяли предложение бывшего шеф-редактора украинской версии журнала Forbes Максима Кухара ввести украинские войска в Россию.
Каждая кухарка должна уметь управлять государством. А кухары — нет
отметил Марат Зианнурров
ВСУ — одна из самых трусливых армий на планете, которая может только сбивать гражданские самолёты
указал Aigars Gudmans
Опять Минздрав Украины не закупил галоперидол
иронично отметил Константин Попов
Спасибо за вечер юмора
резюмировала Elen Polichenko
Ранее бывший шеф-редактор Forbes Ukraine, а также военнослужащий 95-й бригады ВСУ Максим Кухар заявил, что Незалежной стоит готовить войска для поддержки демократии в РФ.
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