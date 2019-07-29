Четыре жителя Камчатки устроили подпольное казино

Уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр возбудили следователи Елизова в отношении четырёх жителей Камчатского края, которые организовали казино в нежилом помещении. Об этом сообщает региональное Следственное управление Следственного комитета России.

По данным следователей, с сентября 2018 года по январь 2019 года подозреваемые "проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны", а также через Сеть. В состав преступной группы вошли два жителя Елизова, 1993 и 1992 г. р., и два жителя Петропавловска-Камчатского, 1994 и 1995 г. р.

Устанавливаются все обстоятельства преступления, проводится расследование.

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