В Индии появился на свет ребёнок-русалка

К сожалению, малыш прожил меньше часа и скончался из-за недоразвитости внутренних органов.

В индийском округе Лакхимпур-Кхери, штат Уттар-Прадеш, на свет появился ребёнок с сиреномелией, или синдромом русалки, сообщает The Times of India.

По данным издания, 22-летнюю беременную женщину привезли в госпиталь 27 июля. Роды проходили нормально, но, когда ребёнок появился на свет, медики увидели, что он родился со сросшимися ногами и был очень слаб. Не представлялось возможным даже установить его пол.

Врачи предложили срочно перевезти младенца в больницу в столице округа, где ему могли оказать необходимую помощь. Однако сделать это не успели — ребёнок умер до того, как родители приняли решение.

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