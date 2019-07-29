Житель Приморья умер в центре реабилитации, не имевшем медлицензии

Мужчина с алкогольной зависимостью умер в центре реабилитационной помощи "Рассвет", у которого не было медицинской лицензии. Возбуждено уголовное дело, пишет региональное Следственное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, в апреле в данный центр обратился 31-летний мужчина за помощью в избавлении от алкозависимости. В тот же день его поместили в центр, однако спустя несколько дней он умер.

Установлено, что организация не имела лицензии на осуществление медицинской деятельности. В Следственном комитете утверждают, что сотрудники центра оказывали некачественные услуги. В центре прошли обыски, допрошены его постояльцы.