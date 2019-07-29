Цистерны с бензином загорелись на ж/д станции в Армении

Цистерны с бензином загорелись вблизи железнодорожной станции города Туманян в Лорийской области на севере Армении. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны.

По данным ведомстве, полыхают две 50-тонные цистерны, есть угроза распространения огня на другие вагоны. В то же время сообщается, что огонь удалось локализовать в 05:31 мск.

В МЧС добавили, что всего в ж/д составе 29 вагонов, 17 из которых — 50-тонные цистерны с бензином. Ещё четыре загружены пшеницей, один — алюминиевым стройматериалом. Остальные вагоны пустые.

Причина возгорания уточняется.