ЦБ РФ отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация"

Центробанк России лишил лицензии нижегородский банк "Ассоциация". Об этом сообщатся на сайте регулятора.

Такое решение было принято в связи с тем, что кредитная организация не отразила в отчётности наличие денежных средств в иностранном банке. Помимо этого "Ассоциация" нарушала федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.

Сообщается, что банк "Ассоциация" является участником системы страхования вкладов. На 1 июля кредитная организация занимала 170-е место в российской банковской системе.