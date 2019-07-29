Полиция ликвидировала подозреваемого в стрельбе на фестивале в Калифорнии

Полиция ликвидировала подозреваемого в стрельбе на гастрономическом фестивале в городе Гилрой в Калифорнии. Об этом заявил шеф полиции города Скотт Смити, трансляцию пресс-конференции вёл телеканал CNN.

#GilroyGarlicFestival shooting, per police:



* 3 victims, 1 suspect dead

* At least 15 hurt

* Suspect appears to have cut secure fence

* Suspect armed with some type of rifle

* Witness line: 408-846-0583

* Reunification line: 408-846-0584



Latest details: https://t.co/34lTSBp0Wv pic.twitter.com/EqhwptfULn — ABC7 News (@abc7newsbayarea) July 29, 2019

Глава городской полиции отметил, что злоумышленник попал на территорию фестиваля, предположительно, через ограждения. В результате происшествия погибло три человека, как минимум 15 получили ранения.

Смити также не исключил, что у подозреваемого был сообщник.