Полиция ликвидировала подозреваемого в стрельбе на фестивале в Калифорнии

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Полиция ликвидировала подозреваемого в стрельбе на гастрономическом фестивале в городе Гилрой в Калифорнии. Об этом заявил шеф полиции города Скотт Смити, трансляцию пресс-конференции вёл телеканал CNN.

Глава городской полиции отметил, что злоумышленник попал на территорию фестиваля, предположительно, через ограждения. В результате происшествия погибло три человека, как минимум 15 получили ранения.

Смити также не исключил, что у подозреваемого был сообщник.

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