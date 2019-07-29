В Якутии более 20 человек отравились шаурмой

В одном из кафе не соблюдались правила гигиены, а также условия хранения продуктов и готовых блюд.

Более 20 жителей Чурапчинского района Якутии попали в больницы из-за отравления шаурмой. Об этом сообщается на официальном сайте регионального Управления Роспотребнадзора.

На 9:00 по местному времени 29 июля за помощью в медицинские учреждения обратились 22 человека, в том числе восемь детей. Все они проходят лечение, при этом 20 из них — на базе стационара.

По итогам санитарно-эпидемиологической проверки и административного расследования были выявлены нарушения в кафе "Шаурма" в селе Чурапча, где все пострадавшие покупали шаурму.

Деятельность заведения приостановлена. Возбуждено административное дело.