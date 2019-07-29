Киев готовит реформу СБУ

Власти считают, что без реформирования службы дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла.

Украинские власти готовят реформу Службы безопасности страны. Предполагается, что СБУ перестанет выполнять несвойственные ей функции и усилит контрразведывательную деятельность. Об этом в эфире украинского 24-го канала рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк.

— То есть борьба со шпионской деятельностью на Украине — это ключевая функция, которую они должны выполнять. Другие функции, которые не присущи ей, — экономика, борьба с коррупцией — это искусственные временные функции, которые нужно убирать, — сказал он.

По словам Данилюка, лидер Незалежной Владимир Зеленский такую позицию поддерживает.