Под Волгоградом задержали браконьера с 230 кг живых раков — видео

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На месте незаконного вылова в Старополтавском районе в реке Еруслан было обнаружено 50 раколовок.

В Волгоградской области инспекторы ДПС обнаружили 230 килограммов живых раков в салоне автомобиля ВАЗ-2114. Машину остановили на трассе Самара — Волгоград, рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Раки были расфасованы в 19 мешков, 28-летний водитель не смог предоставить каких-либо документов на груз. Правоохранители изъяли улов и выпустили в естественную среду обитания.

<p>Фото © <a href="https://34.xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/item/17695526" target="_blank">Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области</a></p>

Полицейские установили, что раков мужчина выловил из реки Еруслан. На месте незаконного вылова было найдено 50 раколовок. Улов мужчина планировал продать в Волгограде.

<p>Фото © <a href="https://34.xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/item/17695526" target="_blank">Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области</a></p>

В отношении мужчины проводится проверка, по её итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее Лайф писал, что под Волгоградом задержали авто с тонной раков.

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