Под Волгоградом задержали браконьера с 230 кг живых раков — видео

На месте незаконного вылова в Старополтавском районе в реке Еруслан было обнаружено 50 раколовок.

В Волгоградской области инспекторы ДПС обнаружили 230 килограммов живых раков в салоне автомобиля ВАЗ-2114. Машину остановили на трассе Самара — Волгоград, рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Раки были расфасованы в 19 мешков, 28-летний водитель не смог предоставить каких-либо документов на груз. Правоохранители изъяли улов и выпустили в естественную среду обитания.

Полицейские установили, что раков мужчина выловил из реки Еруслан. На месте незаконного вылова было найдено 50 раколовок. Улов мужчина планировал продать в Волгограде.

В отношении мужчины проводится проверка, по её итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее Лайф писал, что под Волгоградом задержали авто с тонной раков.