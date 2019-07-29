На Сахалине медведь ворвался на рыбный завод и распугал рабочих — видео

Судя по оцепенению работников цеха, они сразу не поняли, что в помещение забежал медведь.

В цех рыбоперерабатывающего завода в Охе Сахалинской области ворвался бурый медведь. Видео опубликовал местный портал АСТВ.

На кадрах с камер видно, как рабочие занимаются погрузкой продукции, при этом один человек находится рядом с автопогрузчиком. В это время в помещение вбегает крупный медведь, который, по-видимому, шёл на запах рыбы.

Хищник, завидев большую группу людей, тут же бросился назад. Сотрудники увидели косолапого не сразу, однако, рассмотрев незваного гостя, разбежались в разные стороны.

Ранее Лайф писал о встрече уборщицы зоопарка с белым медведем в Московском зоопарке. Женщине удалось отбиться от животного веником и совком. Ни она, ни любопытный косолапый не пострадали.