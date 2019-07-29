Певицу Ёлку сравнили с Леди Гагой

Артистка обнародовала фотографию, на которой позирует в ярко-красном коротком парике, спортивной толстовке и очках того же цвета, что очень напоминает образ её американской коллеги.

Российская певица Ёлка опубликовала на своей странице в "Инстаграме" снимок, на котором предстала в новом дерзком образе. Её поклонники заметили, что в нём исполнительница похожа на американскую коллегу Леди Гагу.

— На Леди Гагу похожа, — пишет nastya_luna85.

При этом другие пользователи Сети считают, что на снимке Ёлка похожа на Жанну Агузарову.

— Я дико извиняюсь… На Агузарову тут похожа. Обидеть не хотела, — написала oljuska.91.

На самой фотографии артистка позирует в ярко-красном коротком парике, спортивной толстовке и очках того же цвета. Снимок она сопроводила рассказом о начале своего отпуска.

— Сегодня последний рабочий день, и он уже закончился. У меня отпуск, пацаны. Может, заспамлю, может, заленюсь. Пока не знаю. Буду скучать, но это скучание необходимо, чтобы не лукавить, когда говорю вам слова любви, — рассказала она.

Напомним, что ранее появилась информация, что модель Ирина Шейк рассталась с американским актёром Брэдли Купером из-за его якобы имевшего место романа с Леди Гагой. Вместе с ней Купер снялся в фильме "Звезда родилась". Российские пользователи "Инстаграма" после этой новости атаковали певицу в комментариях к её фото. Но если сначала россияне высказывались по поводу развода Купера и Шейк, обвиняя в нём Гагу, то потом в комментариях люди начали решать свои насущные вопросы. Лайф собрал 20 нелепых комментов "гагачата".