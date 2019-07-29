В Волгоградской области на трассу вылилось 24 тонны соляной кислоты

В Волгоградской области из-за разгерметизации цистерны на дорогу вылилось 20 кубических метров соляной кислоты, сообщает ИА "Высота 102".
Как уточняется, инцидент произошёл поздно вечером 27 июля на 177-м километре трассы Волгоград — Сальск.
— Наряд ГАИ обеспечил отвод транспорта с опасного участка, движение не перекрывалось, — сообщили агентству в региональном УМВД.
Сотрудники МЧС провели дезактивацию едкой жидкости, угрозы населению и окружающей среде нет.
Ранее Лайф сообщал, что в США при столкновении грузовика, перевозившего соляную кислоту, с поездом пострадало несколько человек.
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