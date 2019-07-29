В Волгоградской области на трассу вылилось 24 тонны соляной кислоты

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Дезактивацию едкой жидкости провели сотрудники МЧС, угрозы людям и окружающей среде нет.

В Волгоградской области из-за разгерметизации цистерны на дорогу вылилось 20 кубических метров соляной кислоты, сообщает ИА "Высота 102".

Как уточняется, инцидент произошёл поздно вечером 27 июля на 177-м километре трассы Волгоград — Сальск.

Наряд ГАИ обеспечил отвод транспорта с опасного участка, движение не перекрывалось, — сообщили агентству в региональном УМВД.

Сотрудники МЧС провели дезактивацию едкой жидкости, угрозы населению и окружающей среде нет.

Ранее Лайф сообщал, что в США при столкновении грузовика, перевозившего соляную кислоту, с поездом пострадало несколько человек.

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