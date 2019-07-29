В жёстком ДТП на севере Казахстана пострадали трое россиян

Среди пострадавших граждан РФ – девочка 2010 года рождения из Тюменской области.

В Казахстане 11 человек пострадали в результате ДТП с автомобилем "Нива-21214" и микроавтобусом Mercedes Benz Sprinter. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.

Авария произошла вечером в воскресенье, 28 июля, в Павлодарской области. Среди пострадавших — трое россиян, включая девочку 2010 года рождения. Она была пассажиром иномарки.

Ребёнка, получившего серьёзные травмы, санитарная авиация экстренно доставила в детскую больницу города Павлодар. Ещё шестеро пострадавших госпитализированы в городскую больницу №1. Двоих позднее отпустили для амбулаторного лечения.

Специалисты установили, что водитель "Нивы" находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, по данным правоохранителей, в феврале этого года его лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

По факту инцидента проводится досудебная проверка. Выясняются детали и обстоятельства происшествия.