В "Ленкоме" рассказали, когда Чурикову выпишут из больницы

Народная артистка СССР находится в изумительной форме, у неё хорошее настроение.

Актрису Инну Чурикову, которая была госпитализирована после падения со сцены во время спектакля, могут выписать из больницы сегодня, 29 июля, или завтра. Об этом агентству "Москва" рассказал директор московского театра "Ленком" Марк Варшавер.

— Вообще она в хорошем настроении, позавчера мы общались, она в изумительный форме, просто надо немного привести себя в порядок. Сегодня-завтра должны её уже выписать, — заявил Варшавер.

По его словам, к началу театрального сезона актриса вернётся на сцену. Варшавер подчеркнул, что играть Чурикова могла бы уже сейчас, если бы были спектакли, но в настоящее время труппа ушла на каникулы.

Напомним, народная артистка СССР Инна Чурикова вечером 18 июля упала со сцены во время спектакля в театре "Русская песня". Она была госпитализирована. Как рассказала сама актриса, падение произошло из-за зрения, которое начало её подводить.