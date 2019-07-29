В Иране официально разрешили майнинг криптовалют

Правительство Ирана одобрило закон, разрешающий майнинг виртуальных валют. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.
Отмечается, что криптовалюты не будут обеспечиваться правительством и банковской системой страны. При этом их нельзя будет использовать во внутренних транзакциях, а майнеры обязаны будут платить налог. Желающим заняться этим видом деятельности предстоит получить лицензию от Министерства промышленности.
По словам экспертов, таким образом власти Ирана рассчитывают снизить негативный эффект от американских санкций.
Ранее сообщалось, что Минфин США "серьёзно обеспокоен" новой криптовалютой от "Фейсбука".
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