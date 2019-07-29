На пляже во Владивостоке за полтора часа утонули трое мужчин

Двое из них находились в состоянии алкогольного опьянения, а третий полез в воду, чтобы спасти приятеля.

Во Владивостоке трое мужчин утонули во время купания в бухте Лазурная на популярном пляже. Это произошло 27 июля, следователи выясняют обстоятельства их гибели, сообщили в краевом СУ СК РФ.

По предварительной информации, 48-летний мужчина купался на одном из пляжей бухты в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего утонул.

На другом пляже этой же бухты 38-летний мужчина, будучи пьяным, полез в воду и стал тонуть. Ему на помощь бросился знакомый, однако спасти товарища он не смог. В результате оба мужчины утонули.

По фактам смерти трёх человек проводится проверка. Следователи дадут правовую оценку оказанию услуг при организации пляжного отдыха, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.