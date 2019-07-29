Джессику Альбу обвинили в расизме после восхвалений Гитлера

Представители актрисы пока не прокомментировали случившееся, а вот её поклонники думают, что аккаунт взломали.

Американскую актрису Джессику Альбу обвинили в расизме и гомофобии после нескольких неоднозначных сообщений в "Твиттере". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В воскресенье, 28 июля, на странице звезды появилась серия записей с антисемитскими призывами и оскорблениями, в том числе восхвалением Адольфа Гитлера. Позже сообщения были удалены. Поклонники актрисы считают, что её аккаунт взломали. Представители Альбы пока не прокомментировали произошедшее.

Ранее сообщалось, что самую красивую девушку штата Мичиган не допустили до национального конкурса красоты из-за расистских высказываний в "Твиттере".