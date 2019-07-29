Возле монумента "Родина-мать зовёт" нашли боеприпасы времён ВОВ

Позже опасный снаряд был вывезен на военный полигон и уничтожен с помощью накладных зарядов.

Сапёры мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожили боевые снаряды, найденные рядом со скульптурой "Родина-мать зовёт", расположенной на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом рассказал глава пресс-службы ЮВО Вадим Валентинович.

Опасную находку обнаружили рабочие во время реконструкции центра памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы". По заявке на разминирование, поступившей через военный комиссариат, на место происшествия выехала группа специалистов.

Эксперты группы разминирования классифицировали боеприпасы как гранату и 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.

Сапёры извлекли опасные находки из земли, после чего транспортировали на военный полигон Прудбой в Волгоградской области. Там снаряды были уничтожены путём подрыва накладным зарядом.

Примечательно, что с начала прошлого года в Волгоградской области найдено более трёх тонн взрывоопасных предметов времён Второй мировой войны.