Возле монумента "Родина-мать зовёт" нашли боеприпасы времён ВОВ

Сапёры мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожили боевые снаряды, найденные рядом со скульптурой "Родина-мать зовёт", расположенной на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом рассказал глава пресс-службы ЮВО Вадим Валентинович.
Опасную находку обнаружили рабочие во время реконструкции центра памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы". По заявке на разминирование, поступившей через военный комиссариат, на место происшествия выехала группа специалистов.
Эксперты группы разминирования классифицировали боеприпасы как гранату и 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.
Сапёры извлекли опасные находки из земли, после чего транспортировали на военный полигон Прудбой в Волгоградской области. Там снаряды были уничтожены путём подрыва накладным зарядом.
Примечательно, что с начала прошлого года в Волгоградской области найдено более трёх тонн взрывоопасных предметов времён Второй мировой войны.
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