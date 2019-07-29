Нардеп от партии Зеленского назвал дебилами тех, кто хочет отменить День Победы

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии президента Незалежной Владимира Зеленского "Слуга народа" блогер Максим Бужанский назвал дебилами всех, кто желает отменить День Победы. Об этом сообщает портал "Страна.ua".

Он отметил, что не поддержит фракцию, если та решит отменить День Победы.

— Я проголосую против и спрошу: "Что ж вы за дебилы?". Пусть не празднуют, горюют. Я задаю вопрос о дне, который называют Днём памяти и примирения... а что конкретно вы помните и с кем решили примиряться? — заявил он.

Таким образом парламентарий прокомментировал предложение оставить в официальном календаре только День памяти и примирения, который на Украине отмечают 8 мая.