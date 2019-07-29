Лидер Rammstein сел за штурвал самолёта на пути в Россию — видео

Сегодня коллектив выступит в Москве на стадионе "Лужники", а 2 августа состоится концерт группы в Санкт-Петербурге.

Фронтмен немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн сел за штурвал самолёта. Видео, на котором он занял место пилота, музыкант опубликовал в "Инстаграме".

Свой пост вокалист сопроводил хештегом #Moscow.

Сегодня группа Rammstein выступит на стадионе "Лужники" в Москве, а 2 августа состоится концерт коллектива на стадионе "Газпром арена" в Санкт-Петербурге.

Нового альбома фанаты Rammstein ждали десять лет, его официальная премьера состоялась 17 мая. Сейчас проходит европейский тур коллектива в поддержку пластинки.