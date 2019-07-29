Россиянам рассказали, как оценить качество салона по расчёскам и рукам мастера

Косметические средства должны быть сертифицированы и содержать информацию на русском языке.

Специалисты Роспотребнадзора советуют обращать внимание на гигиенические условия и качество косметических средств при посещении салона красоты. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В частности, важно узнать, как дезинфицируются инструменты. Расчёски, щётки, ножницы для стрижки волос должны быть вымыты под проточной водой и продезинфицированы с использованием соответствующих средств. Также важно, чтобы мастер вымыл руки с мылом при работе с новым клиентом.

— Удаление остриженных волос с шеи и лица клиента должно проводиться чистой индивидуальной салфеткой или ватным тампоном, — отметили в Роспотребнадзоре.

Косметические средства должны иметь сертификаты качества, содержать русский перевод информации для потребителя, а также не быть просроченными.

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