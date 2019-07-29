Всех пострадавших после пожара в "Холдоми" детей выписали из больниц

В Хабаровск вернулись специалисты, оказывавшие психологическую помощь родственникам погибших, пострадавшим школьникам, их родителям и вожатым.

Все несовершеннолетние, находившиеся на лечении в больницах после пожара в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, выписаны домой. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения региона сообщает РИА "Новости".

— По состоянию на 15:00 (8:00 мск) понедельника в больницах Минздрава Хабаровского края на госпитальном наблюдении нет детей, пострадавших при пожаре в лагере "Холдоми", — цитирует агентство сообщение ведомства.

Также в Хабаровск вернулись психологи краевой клинической психиатрической больницы, оказывавшие помощь пострадавшим школьникам, их родителям и вожатым. Специалисты поддерживали родственников погибших детей и участвовали во всех траурных мероприятиях.

Напомним, 22 июля в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар. В момент возгорания в лагере находилось 189 детей. В результате произошедшего погибли четверо детей. Суд арестовал директора, владельца лагеря и главу отдела ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.