Гражданин Узбекистана проглотил 14 золотых слитков на $17 тысяч

Таможенники Узбекистана задержали в аэропорту Ташкента мужчину, который пытался провезти 400 граммов золота на сумму в 17 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА "Новости".

По официальной информации таможни, гражданин Узбекистана проходил так называемый зелёный коридор, его решили дополнительно проверить. В итоге специалисты установили, что в желудке мужчины находилось 14 небольших самодельных слитков золота.

Общий вес изъятого драгоценного металла составил 434 грамма, а предполагаемая стоимость — около 150 миллионов сумов (или 17 тысяч долларов).

Согласно законам Узбекистана, физическим лицам разрешается провозить без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгметаллов, общий вес которых не превышает 30 граммов.

Ранее Лайф писал, что индийские хирурги извлекли из желудка девушки около 1,6 килограмма украшений — это 80 серёжек, 69 цепочек, 46 монет, 11 колечек для носа, восемь медальонов, пять ножных браслетов, а также наручные часы. Пациентка их проглотила сама, её направили к психиатру.